Brezilya Ormanlarında Bulunan Kambur Balina Ölüsü Görenleri Şaşırttı

Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda, okyanustan metrelerce uzakta 8 metrelik kambur balina ölüsü bulundu. Görenleri şaşkınlığa uğratan balinanın ormana nasıl geldiği tartışılırken, uzmanlar konu hakkında soruşturma başlattı.

Dev kambur balina, Amazon Nehri’nin hemen çıkışında bulunan Marajo adasının içerisindeki ormanlık alanda bulundu. Cuma günü yerel halk tarafından keşfedilen balina ölüsünün, sahilden 50 metre içeride olduğu dile getirilirken, tonlarca ağırlıktaki hayvanın sahilden 50 metre içeriye nasıl geldiği merak konusu oldu.

7 metre 92 santimetre uzunluğa sahip balinanın yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilirken, Bicha D’Agua isimli bir biyolog grubu, balinanın bulunduğu yere ve balina ölüsüne dair çekilen videoyu Facebook hesapları üzerinden paylaştı. Konu ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, balinanın denizde yaşamını yitirmesinden sonra sert gelgitler ya da buna benzer doğal olaylar sonrasında karanın içlerine kadar taşınmış olabileceğini belirttiler.

Bicha D’Agua projesinin başkanı Renata Emin tarafından Daily Mail’e yapılan açıklamada, “Onun buraya nasıl geldiğinden hala emin değiliz; ancak balinanın kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça önemli olan gelgitlerin mangrovun içine girdiğini ve iç karaya attığını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili ilginç bir başka ayrıntı ise balinanın bulunduğu bölge ile ilgiliydi. Kambur balinaların Brezilya’nın Bahia bölgesine yakın yerlerde yaşadıklarını dile getiren uzmanlar, ölü balinanın bulunduğu bölgede neredeyse hiç kambur balina görülmediğini aktardılar.