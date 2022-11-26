Brezilyalı Adam Uzaya Gitmek İçin Alnına Elon Musk Yazdırdı

Gün geçmiyor ki sosyal medya bir ilginçliğe daha şahit olmasın. Brezilya'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni, ünlü milyarder Elon Musk'ın ilgisini çekebilmek için alnına adının dövmesini yaptırdı.

29 Ekim tarihinden bu yana sosyal medya hesabında Elon Musk'ın dikkatini çekmeye çalışan Rodrigo América isimli Brezilyalının amacı uzaya çıkmak.

"Elon Musk Benim İlham Kaynağım"

Uzaya olan ilgisinin 2016 yılında başladığını belirten Rodrigo América olayı, "Görev yaptığım cezaevinde iki saattir oturuyordum. Önümden koca kafalı, küçük bir şey geçti ve 'Bilgiyi ara!' diye bir ses işittim. O gün işten ayrılmak istedim. Sistemde daha azla çalışmak istemedim." sözleriyle anlatıyor.

Elon Musk'ın yaptığı ve yapacaklarını insanlığın önemli adımlarından biri olarak gören América, ünlü milyarder hakkında "O benim ilham kaynağım." sözlerini sarf ediyor.

Henüz Brezilyalı fenomene Elon Musk tarafından geri dönüş gelmese de Insider ile yaptığı röportaj sonrasında binlerce yeni takipçi kazanan Rodrigo América'nın hedefine emin adımlarla yürüdüğü söylenebilir.