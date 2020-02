Brian Hadford'un Sıradaki Capcom VS Hakkında Bilgisi Yokmuş

Devil May Cry 5 oyunununki V karakterini canlandıran Brian Hadford, yaptığı Twitter paylaşımından sonra yaşanan karışıklığı gidermek adına yeni bir paylaşım yaptı. Meğer kendisinin sıradaki Capcom VS hakkında hiçbir bilgisi yokmuş.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, Brian Hadford'un sıradaki Capcom VS için heyecanlı olduğunu söylediğinden bahsetmiştik. Bu her ne kadar farklı şekillerde yorumlanmış olsa da genel kanı yeni bir oyunun geliştirilme aşaması olduğu yönündeydi. Hatta paylaşımı yapanın Brian Hanford olmasına bakarak V karakterinin de oyunda yer alabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ancak durum hiç öyle değilmiş.

Hanford bugün Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Karışıklığa neden paylaşımına da alıntı yapan Hanford, "%100 açık konuşmama izin verin, yeni Capcom oyunları veya oyunlarınlarının icap ettiği potansiyelin hiçbirisi hakkında BİLGİM YOK. Bu paylaşım, büyük hayranı olduğum ve Instragram üzerinde bir reklamını gördüğüm Capcom karakterleri hakkındaydı. Tekrardan, lütfen anlayın, katiyen tanıtım yapmıyor veya bilgi açıklamıyorum." yorumunda bulundu.

Let me be 100% clear, I have NO KNOWLEDGE of any new Capcom games or the potential of what any of their games may entail. This tweet was about me being a big fan & seeing an Instagram ad about Capcom characters. Again, please understand, I am in no way teasing or revealing info. https://t.co/9nO3sW823k