Bridgerton 2. Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Bridgerton 2. sezon çıkış tarihi belli oldu. Peki, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni sezon ne zaman yayımlanacak? Büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin ikinci sezonuna ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Bridgerton 2. Sezon Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Bridgerton isimli dizi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Popüler dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Dram ve romantik ögelerine sahip olan popüler dizinin ikinci sezonu 25 Mart 2022 tarihinde Netflix isimli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Dolayısıyla izleyicilerin yeni sezonu izlemek için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

İkinci sezon tarihi bir video eşliğinde duyuruldu. YouTube üzerinden paylaşılan videoda dizide yer alan oyuncular, yeni sezonun tarihini mizahi bir dil ile açıklıyor. 50 saniye uzunluğundaki video, kısa sürede çok sayıda izleyici tarafından yoğun ilgi gördü.

Dizinin ilk sezonu 2020 yılında yayımlanmıştı. İkinci sezonun önümüzdeki yılın mart ayında çıkacak olması, bazı izleyicilerin tepki göstermesine yol açtı. Türkçe alt yazı desteğine sahip olan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bridgerton Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan dizi, Bridgerton ailesinden sekiz kardeşin hikayesini konu alıyor. Julia Quinn'in çok satan romanlarından esinlenen dizinin ilk sezonunda toplamda sekiz adet bölüm yer alıyor. Başarılı yapımı popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bridgerton Oyuncuları

Phoebe Dynevor

Regé-Jean Page

Nicola Coughlan

Jonathan Bailey

Harriet Cains

Bessie Carter

Ruth Gemmell

Florence Hunt

Claudia Jessie

Luke Newton

Luke Thompson

Will Tilston

Polly Walker

Ruby Barker

Ben Miller

Adjoa Andoh

Julie Andrews

Dijital yayın hizmeti Netflix'in en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Bridgerton dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Adjoa Andoh, Julie Andrews ve Lorraine Ashbourne yer alıyor. 7,3 IMDb puanına sahip olan dizinin yeni sezonu merak içerisinde bekleniyor.

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