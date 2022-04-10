Hızlı ve Öfkeli 10 Kadrosuna Bir Avengers Karakteri Daha Dahil Oldu!

Avengers ile büyük başarı elde eden Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakteri Captain Marvel’a hayat veren Brie Larson, fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin kadrosuna dahil oldu. Hızlı ve Öfkeli serisinin hem başrolü hem de yapımcısı olan Vin Diesel, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vin Diesel yaptığı açıklamada daha öncesinde Avengers üyesi olan Brie Larson’un Hızlı ve Öfkeli 10 kadrosuna resmen katıldığını açıkladı.

Artık bir fenomen haline gelen Hızlı ve Öfkeli film serisinde Dominic Toretto karakterine hayat veren ve aynı zamanda serinin yapımcısı da olan Vin Diesel’den hayranlarını sevindiren haber geldi. ‘Aile her şeyden önemlidir’ sözüyle hafızalara kazınan Diesel’in yaptığı açıklamadan sonra görünen o ki, aile giderek büyüyor.

'Aileye Hoş Geldin Brie'

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hızlı ve Öfkeli ailesinin yeni üyesini resmen duyurdu. Marvel Sinematik Evreni’nde Captain Marvel karakterine hayat veren Brie Larson ile bir fotoğrafını paylaşan Diesel, paylaşımına ‘Aileye hoş geldin Brie’ notunu düştü.

Vin Diesel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘Evet evet evet… Omzuma yaslanmış bu meleğin beni güldürdüğünü görüp ‘Bu Captain Marvel.’ diyorsunuzdur. Açıkça görülüyor ki bu fotoğrafta sevgi ve kahkaha var. Görmediğiniz şey ise ‘Fast 10’ kadrosunun yeni karakteri. Bizim hikayemizde onun nasıl harika bir şekilde yer alacağını tahmin bile edemezsiniz. O güzelliğinin, zekasının ve Oscar ödülünün ötesinde beklemediğiniz ama istediğiniz şeyleri seriye getirecek. AİLEYE hoş geldin Brie.’

Hızlı ve Öfkeli 10 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Film, 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek.