Bright Memory: Infinite Yeni Oynanış Fragmanı Yayında

Merakla beklenen Bright Memory: Infinite yeni oynanış fragmanı ile karşımıza çıktı. Ara sinematik ve oynanış kısımlarının harmanlanması ile oluşturulan fragmanı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Oyun dünyasında ekip olarak geliştirilen oyunların yanı sıra bireysel çabalar ile geliştirilen oyunlar da mevcut. Mesela Thomas Was Alone, Minecraft, Stardew Valley ve Undertale bunlardan ilk akla gelenler. Bright Memory: Infinite ise bunların arasında en sağlam olanı diyebileceğimiz türden bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

FYQD-Studio adı sizi yanıltmasın. Aslında Zeng Xiancheng adındaki tek bir kişi tarafından geliştiriliyor ama oyunun kalitesine baktığınız zaman arkasında büyük bir ekip varmış gibi düşündürtüyor. Son olarak Mayıs ayının Xbox Inside programında yeni bir fragmanı yayınlanan Bright Memory: Infinite için ChinaJoy 2020 sırasında güzel bir oynanış fragmanı daha yayınlandı.

Oyunun hikayesi 2036 yılındaki fütüristik bir metropolde geçiyor. Dünya genelinde gök yüzünde bilim insanlarının herhangi bir açıklama getiremediği tuhaf doğaüstü bir olay meydana gelmektedir. SRO (Doğaüstü Bilim Araştırma Örgütü) ise çeşitli bölgelere bu doğaüstü olayı incelemeleri için ajanlarını gönderir. Bunun üzerinden çok geçmeden, tuhaf olayların geçmişi bilinmeyen ve ortaya çıkmak üzere olan iki dünyanın kadim gizemi ile bağlantılı olduğu anlaşılır. Siz ise Shelia olarak bu gizemi çözmek amacında olacaksınız.

Bright Memory: Infinite Yeni Oynanış Fragmanı Heyecanlandırıyor

Bright Memory: Infinite için yayınlanan yeni oynanış fragmanında, hem ara sinematiklere hem de oynanış kısımlarına yer verilmiş. Bu sayede hem olayların nasıl başladığını, hem de hikayenin gelişimini görme fırsatımız oluyor. Ayrıca oynanış mekaniğine dair daha fazla detay da sunuluyor.

PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyun için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!