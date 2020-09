Bright Memory ve Quantum Error, Xbox Series S / X için de Geliştiriliyor

Xbox Series S / X kütüphanesine iki önemli oyun daha dahil olacak. FYQD-Studio ve TeamKill Media tarafından yapılan ayrı ayrı duyurular ile Bright Memory ve Quantum Error, Xbox Series S / X için de satışa sunulacak. Detaylar haberimizde.

İki farklı model ile satışa sunulacak olan yeni nesil Xbox ile tanışmamıza az bir zaman kaldı. Microsoft cephesinin bir hayli iddialı olduğu bu modeller, 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Önümüzdek daha bir hayli zaman var ve ara ara yapılan yeni duyurular ile Xbox Series S / X kütüphanesi gittikçe güçleniyor. Yakın bir zaman önce yapılan iki yeni duyuru ile bu kütüphaneye Bright Memory ve Quantum Error de eklendiler.

Bright Memory ve Quantum Error, Xbox Series S / X için de Geliyor!

Oyun dünyasında ekip olarak geliştirilen oyunların yanı sıra bireysel çabalar ile geliştirilen oyunlar da mevcut. Mesela Thomas Was Alone, Minecraft, Stardew Valley ve Undertale bunlardan ilk akla gelenler. Bright Memory ise bunların arasında en sağlam olanı diyebileceğimiz türden bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Her ne kadar geliştirici FYQD-Studio olsa da, aslında Zeng Xiancheng adındaki tek bir kişi tarafından geliştiriliyor. Ancak kalitesine baktığınız zaman, arkasında büyük bir ekip varmış gibi düşündürtüyor.

Bu noktada, kafa karışıklığına yol açabilecek bir durumu da açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Unreal Engine kullanılarak geliştirilmiş olan Bright Memory, 2019 yılının Ocak ayında Steam üzerinde girdiği Erken Erişim versiyonundan bu yılın Mart ayı içerisinde çıkmıştı. 24 Eylül 2020 tarihine kadar % 20 indirim ile 14.80 TL karşılığında satın alabileceğiniz bu oyun 10 Kasım 2020 tarihinde Xbox Series S / X için de satışa sunulacak. Bright Memory: Infinite ise PC, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series S / X için duyurulmuştu. Geliştirilme aşamasına devam edilen oyunun henüz bir çıkış tarihi yok. Eğer Bright Memory oyununa sahipseniz, Bright Memory: Infinite size ücretsiz olarak sunulacak.

Diğer yandan, TeamKill Media tarafından duyurulmuş PlayStation 4 ve PlayStation 5 için duyurulmuş olan Quantum Error oyununun, Xbox Series S / X için de geliştirilmekte olduğu müjdelendi. Aslında bakarsanız bu duyurunun çok da büyük bir sürpriz olduğunu söylememek lazım. Öyle ki daha önceden geliştirici stüdyodan Dakoda ve Micah Jones, yapılan bir röportaj sırasında Xbox versiyonu için kapıyı kapatmadıklarını ama öncelikli olarak PlayStation 5 versiyonuna odaklanmayı istediklerini dile getirmişlerdi.

Birinci kişi bakış açısından oynanan kozmik korku türündeki Quantum Error, PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonlarının yanı sıra artık Xbox Series S / X için de satışa sunulacak. PC versiyonu için henüz net bir açıklama yapılmış değil ama geliştirici stüdyo, fazlasıyla olası olduğunu söylüyor.

Bright Memory Konusu

SRO araştırması ile keşfedilen Kanshou ve Bakuya adındaki kılıçlarda gizemli bir nesnenin bulunduğu fark ediliyor. Soul of Jiu Xuan adındaki bu nesne, ölüyü diriltmektedir. SAI adındaki terörist grup, bu keşfin ardından SRO tesisine sızarak kılıçları çalabilmek için Quantum Transporter adı verilen bir teknolojiyi kullanıyor. Ne var ki bu aşamada ana karakterimiz olan Shelia, kazara cihazı etkinleştiriyor ve bütün herkesi Kuzey Kutbu yakınlarındaki Floating Island’a transfer ediyor. Bin yıldır kimsenin ayak basmadığı bu adada bir zamanlar yaşayan çeşitli yaratıklar ve cesetler, Soul of Jiu Xuan sayesinde diriliyorlar ve ana karakterimizin peşine düşüyorlar.

Quantum Error Konusu

Captain Jacob Thomas rolünde olacağınız oyunda, bilinmeyen bir varlığın saldırdığı ve akabinde büyük bir yangının çıktığı Monad Quantum Research Facility'ye beraberinizde ortağınız Shane Costa ve bir mürettebat ile gideceksiniz. Göreviniz ise olabildiğince çok hayat kurtarıp, son olarak da kendinizi kurtarmak. Ne var ki bu kurtarma operasyonu kısa sürede kabusa dönüyor.