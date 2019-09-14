Brisa’dan Elektrikli Araçlar İçin Şarj Hizmeti

Brisa ve E-şarj şirketlerinin iş birliğiyle elektrikli araçlar için şarj hizmeti geliyor. Elektrikli araçlar bundan böyle Otopratik mağazaları ve lastik satış noktalarında şarj edilebilecek.

Şarj Noktaları Kuruluyor

Elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan E-Şarj ve Brisa, elektrikli otomobiller için önemli bir adım attı. Yapılan iş birliği kapsamında, Brisa bayilerinde ve araçlara 360 derece servis ve bakım hizmetleri sunan Otopratik mağazalarında elektrikli araçlar için şarj noktaları bulunacak.

Türkiye'de Yaygınlaşıyor

Eşarj Genel Müdürü Cem Bahar, "Bir start-up olarak kurulan E-şarj artık çoğunluk hissesi Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa’ya ait bir yapıda geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerliyor. Enerjisa’nın da bizlere kattığı vizyon ve destekle ülkemizde bu konuda lider oyuncu olarak kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor. Ülkemizdeki elektrikli araç pazarının 2018 yılında, bir önceki yıla göre 2 milyon artarak 5.1 milyona ulaştığı belirtiliyor. Batarya teknolojileri ve hızlı şarj istasyonları sayesinde elektrikli otomobiller daha da yaygınlaşıyor ve pazardaki büyüme hızı artıyor.

Büyük Artış Bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Ulaştırma Sektöründeki Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu' başlıklı bir araştırma raporuna göre, ülkemizdeki elektrikli araç sayısının 2022’ye kadar 56 kat artarak 140 bine, şarj istasyonu sayısının da 35 kat artarak 14 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.