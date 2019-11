Brisa Yerli Otomobilin Lastiklerini Üretmek İstiyor! Yerli Otomobil Ne Zaman Gelecek?

Yerli otomobil hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Brisa yerli otomobilin lastiklerine talip oldu. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar yerli otomobil hakkında bir açıklamada bulundu.

CEO Cevdet Alemdar İzmit ve Sakarya'da bulunan fabrikalarda her 2.5 saniyede bir lastik ürettiklerini belirtti ve yerli otomobilin bütün modellerinin lastiklerini üretmek istediklerini söyledi. Yerli otomobil projesinde 10 yıl içerisinde 5 modelin üretilmesi beklenmekte. Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş Brisa CEO'sunun teklifi hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Vatandaşlar tarafından uzun zamandır merakla beklenen yerli otomobil hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın ön gösteriminin Aralık ayında yapılacağını açıklamıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmenti SUV araçla pazara giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kitabı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz."