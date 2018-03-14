Broadcom, Qualcomm'a Yaptığı 117 Milyar Dolarlık Teklifi Geri Çekti

1991 yılında kurulan ve bugüne kadar yonga üretiminde dünya lideri olmayı başaran Broadcom, yakın zaman önce iletişim sektöründeki en büyük rakibi Qualcomm’u satın almak için yaptığı 117 milyar dolarlık teklifi geri çekti.

Singapur merkezli Broadcom, Qualcomm’u satın alarak, yonga üretiminde neredeyse tekel olmayı başarmak için uzun süredir uğraşıyordu. Yakın zaman önce 105 milyar dolarlık satın alma teklifiyle Qualcomm’un kapısını çalan şirket, teklifini 117 milyar dolara kadar çıkarmıştı.

Teklifin 117 milyar dolara çıkmasının ardından Qualcomm satışa onay vermeyi düşünürken, araya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump girmişti. Dünya üzerinde en çok patenti elinde bulunduran şirket olma unvanına sahip olan Qualcomm’un ABD için stratejik bir öneme sahip olması sebebiyle Trump, satışın gerçekleşmesini istememişti. Donald Trump ile birlikte Amerika Hazine Bakanlığı da satışın gerçekleşmemesi için elinden geleni yapmıştı.

Hazine Bakanlığının satış teklifini incelemeye almasının ardından Broadcomm ,117 milyar dolarlık teklifini geri çekme kararı aldı. İşlerin dallanıp budaklanmasıyla birlikte sağlıklı bir satın alım işlemi yapamayacağını düşünen şirket, Qualcomm’a olan teklifini geri çevirdiğini resmi olarak duyurdu.