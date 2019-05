Brothers: A Tale of Two Sons, Switch İçin de Geliyor

Switch konsolu oyuncular için oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Bunda tabi ki üçüncü parti oyunlara daha fazla yer verilmesinin de etkisi var ve haliyle daha fazla oyuncuya hitap eden bir konsol haline geliyor. Zaman geçtikçe de daha fazla oyun Nintendo konsoluna gelmeye devam ediyor. Brothers: A Tale of Two Sons, Switch konsoluna gelecek olan yeni üçüncü parti oyun olacak.

Starbreeze Studios tarafından geliştirilmiş ve 505 Game tarafından yayınlanmakta olan Brothers: A Tale of Two Sons, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One konsolları ve iOS ve Android tabanlı cihazlar ve Windows Phone için satışa sunulmuştu.

Alışık olmadığımız kontrol sistemi ile farklı bir deneyim yaşatan oyunun hikayesi ise hasta olan babalarını iyileştirebilmek için Tree of Life'taki suya ihtiyaçlarının olduğunu öğrenen Naia ve Naiee kardeşlerin çıktıkları macerada başlarından geçenler anlatılıyordu. Oldukça duygu yüklü bir hikayesi olan Brothers: A Tale of Two Sons, 505 Game tarafından yapılan duyuru ile 28 Mayıs 2019 tarihinde Switch kullanıcılarıyla buluşacak.

Konsolun sunduğu kontrol sistemine bağlı olarak özel bir kooperatif modunun da olduğunu söyleyelim. Yıllar önce Game Informer tarafından yapılan bir röportajda konuşan oyunun yönetmeni olan Josef Fares, "'Kooperatif bir oyun yapmalısın' diyen birçok kişi vardı, ama bunu yapacağıma ellerimi keserim daha iyi." demişti. Brothers: A Tale of Two Sons oyununun Switch versiyonunun kooperatif desteği sunacak olması karşısında Fares ne düşünüyor, merak etmiyor değiliz.