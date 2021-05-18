BTCTurk Hacklendi mi? Şirketten Resmi Açıklama Geldi!

BTCTurk hacklendi mi? Bu soru, bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından merak ediliyordu. Şirketten konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

BTCTurk Hacklendi mi Sorusuna Resmi Açıklama

Geçtiğimiz günlerde yerli kripto para borsası BTCTurk'un siber saldırıya uğradığına ilişkin bazı iddialar ortaya atılmıştı. Kullanıcı bilgilerinin dark web platformunda satışa çıkarıldığı iddia edilmişti. Ele geçirilen bilgiler arasında isim, soyisim ve eposta adreslerinin yanı sıra IP adresi, telefon numarası ve açık adres de bulunuyordu.

Şirket tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Aktarılan bilgilere göre şirketin ana sitemlerinde herhangi bir veri ihlali söz konusu değil. Söz konusu verilerin Temmuz 2018 tarihinde yaşanan güvenlik ihlali neden iile sistem dışına çıkartılan veri setlerinden birinin taslak hali olduğu belirtildi.

BTCTurk tarafından yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde: