BtcTurk Neden Açılmıyor? Resmi Açıklama Geldi!

BtcTurk neden açılmıyor? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından büyük bir endişe ile birlikte merak ediliyordu. BtcTurk, meydana gelen erişim sıkıntısına ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BtcTurk Neden Açılmıyor Sorusu Yanıtlandı

En büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan BtcTurk’un web sitesi ve mobil uygulamasında uzun bir süredir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Platformun sitesine ve uygulamasına erişelememesi, kullanıcıları ciddi oranda endişelendirdi.

Uzun bir süredir devam eden erişim sıkıntısı ile ilgili resmi açıklamalar yapılarak kullanıcılar bilgilendirildi. Şirket, ilk olarak 23 Ocak saat 21.03’te yaşanan soruna dair önemli bilgiler paylaştı. Popüler kripto para borsası, teknik ekibin söz konusu problemi çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şirket, yaptığı açıklamada, “Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kulandı.

BtcTurk Erişim Sorunu Ne Zaman Bitecek?

Şirket, bu sabah saat 9.43’te yeni bir açıklama yaptı. Kripto para hizmeti, yaptığı açıklamada, resmi internet sitesinde ve mobil uygulamada yaşanan erişim sıkıntısının birkaç saat içerisinde sona ereceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Uzun bir süredir erişim problemi yaşanan kripto para platformu, kullanıcıların hesaplarına geçici olarak emir iptal modunda erişebileceği ve tüm varlıklarını görüntüleyebileceklerini açıkladı. Şirketin tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Değerli kullanıcılarımız, Teknik ekibimiz, BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin birkaç saat içinde sona ereceğini öngörmektedir. Kullanıcılarımız hesaplarına öncelikle geçici olarak “Emir İptal” modunda ulaşabilecek ve tüm varlıklarını görüntüleyebileceklerdir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır.

Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

BtcTurk neden açılmıyor sorusunun yanıtlandığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.