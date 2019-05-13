BtcTurk’te Kripto Para ile Alım Satım Yapmak Artık Mümkün

Ülkemizdeki kripto para işlem platformlardan birisi olan ve yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren BtcTurk, platformunda önemli değişiklikler yaptığını duyurdu.

Türkiye’de toplamda 600 binden fazla üyesi bulunan şirket, bundan böyle BtcTurk’te kripto para ile alım satım yapılabileceğini açıkladı.

BtcTurk’teki en önemli gelişmelerden birisi, BtcTurk PRO’ya USDT ve BTC paritelerinin eklenmesi oldu. Profesyonel kripto para yatırımcılarına yönelik olarak hizmet veren BtcTurk PRO'da araçlar, raporlar, bilgi içeren ekranlar ve kullanıcılara sunulan yeni güvenlik uygulamaları gibi çeşitli özellikler bulunuyor.

BtcTurk Pro’nun, eklenen yeni paritelerle daha da kullanışlı bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle detaylı analizlere, raporlara, teknik göstergelere, fiyat grafiklerine ihtiyaç duyan ve kripto para işlemleri yaparken güncel piyasa verilerini anlık takip etmek isteyen yatırımcılar için bu platform oldukça büyük fayda sağlıyor.

Yeni paritelerle birlikte BtcTurk’te, Türk Lirası’nın yanı sıra artık kripto para ile de alım satım (LTC, ETH gibi) yapılabiliyor. Yani BtcTurk Pro’ya eklenen pariteler sayesinde kullanıcılar, BTC/USDT’ye ek olarak Türk Lirası kullanmadan diğer tüm kripto paralarla da alım satım yapabilecek.