BTG Day 2018'de "Siber Güvenlik" ve "Yapay Zeka" Konuşulacak

Günümüzün en önemli iki konusu “Siber Güvenlik” ve “Yapay Zeka” hakkında bilgi edinmek isteyen herkes BTG Day etkinliğinde bir araya gelecek. Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte alanında uzman 15 kişi, Hacking, Android uygulama güvenliği, siber istihbarat, veritabanı güvenliği, yapay zeka, Bitcoin ve daha birçok konuda katılımcıları bilgilendirecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrencilerin organize ettiği BTG DAY etkinliğinin ilki 2017 Kasım’da “Siber Savaş” teması altında düzenlenmişti. Siber güvenlikle ilgilenen herkesi bir araya getirerek, hem bilgi paylaşımını artırmayı hem de bu alanlara olan farkındalığı artırmayı amaçlayan bir etkinlik olan BTG DAY’in bu seneki teması “Siber Güvenlik” ve Yapay Zeka”. Herkesin katılabileceği etkinlikte sektörün önde gelen 15 ismi siber güvenliğe ilişkin bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Konuşmacı olarak katılacak isimler ve konular şöyle:
- Alper BAŞARAN - Hacker Avlamak
- Besim ALTINOK - Hacking IoT Wireless Communication
- Burak DAYIOĞLU - ATAR'a Yolculuk
- Cihan Mehmet DOĞAN - Sızma testlerinde PowerShell kullanımı
- Fatih ERDOĞAN - Android Uygulama Güvenliği
- Fatih Mehmet DİŞÇİOĞLU - Siber İstihbarat ve Ülkeler İçin Önemi
- Kubilay Onur GÜNGÖR - Siber Mücadele ve Hibrit Yaklaşımlar
- Meltem ATAY - Çekistirmeli Üretici Ağlara Giriş
- Mustafa ALTINKAYNAK - Dünya'nın Siber Tehdit Analizi
- Ömer ÇOLAKOĞLU - Veritabanı Güvenliği
- Robin DİMYANOĞLU - In OPSEC Fails We Trust
- Selim TEMİZER - Sanayi Devrimleri (Endüstri 4.0) ve Yapay Zeka
- Şen FERHAT - Secure Coding
- Şükrü KÖSE - Yapay Zeka ve Hukuk
- Ziyahan ALBENİZ - When Bitcoin meets Web
BTG DAY 2018 etkinliği 28 - 29 Nisan 2018 (Cumartesi ve Pazar) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik-Doğu yerleşkesinde bulunan 1000 kişi kapasiteli salonda düzenlenecek. Herkese açık bir etkinlik olduğunu tekrar hatırlatalım.
Etkinlik Sayfası: https://btg.aybucyber.club
Etkinlik Kayıt Formu: https://goo.gl/memqDz
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