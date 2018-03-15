BTG Day 2018'de "Siber Güvenlik" ve "Yapay Zeka" Konuşulacak

Günümüzün en önemli iki konusu “Siber Güvenlik” ve “Yapay Zeka” hakkında bilgi edinmek isteyen herkes BTG Day etkinliğinde bir araya gelecek. Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte alanında uzman 15 kişi, Hacking, Android uygulama güvenliği, siber istihbarat, veritabanı güvenliği, yapay zeka, Bitcoin ve daha birçok konuda katılımcıları bilgilendirecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrencilerin organize ettiği BTG DAY etkinliğinin ilki 2017 Kasım’da “Siber Savaş” teması altında düzenlenmişti. Siber güvenlikle ilgilenen herkesi bir araya getirerek, hem bilgi paylaşımını artırmayı hem de bu alanlara olan farkındalığı artırmayı amaçlayan bir etkinlik olan BTG DAY’in bu seneki teması “Siber Güvenlik” ve Yapay Zeka”. Herkesin katılabileceği etkinlikte sektörün önde gelen 15 ismi siber güvenliğe ilişkin bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Konuşmacı olarak katılacak isimler ve konular şöyle:

Alper BAŞARAN - Hacker Avlamak

Besim ALTINOK - Hacking IoT Wireless Communication

Burak DAYIOĞLU - ATAR'a Yolculuk

Cihan Mehmet DOĞAN - Sızma testlerinde PowerShell kullanımı

Fatih ERDOĞAN - Android Uygulama Güvenliği

Fatih Mehmet DİŞÇİOĞLU - Siber İstihbarat ve Ülkeler İçin Önemi

Kubilay Onur GÜNGÖR - Siber Mücadele ve Hibrit Yaklaşımlar

Meltem ATAY - Çekistirmeli Üretici Ağlara Giriş

Mustafa ALTINKAYNAK - Dünya'nın Siber Tehdit Analizi

Ömer ÇOLAKOĞLU - Veritabanı Güvenliği

Robin DİMYANOĞLU - In OPSEC Fails We Trust

Selim TEMİZER - Sanayi Devrimleri (Endüstri 4.0) ve Yapay Zeka

Şen FERHAT - Secure Coding

Şükrü KÖSE - Yapay Zeka ve Hukuk

Ziyahan ALBENİZ - When Bitcoin meets Web

BTG DAY 2018 etkinliği 28 - 29 Nisan 2018 (Cumartesi ve Pazar) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik-Doğu yerleşkesinde bulunan 1000 kişi kapasiteli salonda düzenlenecek. Herkese açık bir etkinlik olduğunu tekrar hatırlatalım.

Etkinlik Sayfası: https://btg.aybucyber.club

Etkinlik Kayıt Formu: https://goo.gl/memqDz

Etkinlik Yeri: