BTK 5G İçin Çok Umutlu: Büyük Başarı Sağlanacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Kovid-19 süreci ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara göre, 5G konusunda çok büyük bir talep var. Özellikle de insanların evde fazlaca vakit geçirmesi bunun en önemli nedeni.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafndan hazırlanan raporda, “Eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır” ifadelerine yer verildi. Bu durum ihtiyacın çok daha fazla artmasını sağlıyor.

BTK 5G açıklaması yayınlandı

Birçok vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na 5G teknolojisine ilişkin sorular yönlendirdi. BTK tarafından yayınlanan 5G raporlarına göre;

"5G’nin drone’lar, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için kablosuz veri iletim altyapısını güçlendireceği değerlendirilmektedir.

Yüksek veri kullanımını sağlayan cihazların gelişimi, yeni teknolojilerin kullanıcıları tatmin eden yüksek veri hızları, mobil uygulamaların kullanıcıları veri tüketimine teşvik etmesi, mobil veri trafiği hacmini artırmaktadır.

Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar 5G, bu sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmektedir.

5G şebekesini bir anda bir ülkenin tüm sathına kurup işletime almak gerçekçi ve ekonomik olmayacağı için işletmeciler 5G’yi önce en yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde kısıtlı olarak hayata geçirmektedir.

5G sistem kapasitesinin sağlayacağı başarım ölçütleri yüksektir. 5G ile sadece haberleşme sektörünün değil sağlık, ulaşım, enerji, tarım, endüstri gibi birçok sektörün etkileneceği de belirtilmektedir.

5G’nin kullanım alanları olarak; yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmeti, nesnelerin interneti, uzaktan kontrollü sistemler ve sabit kablosuz erişim hizmeti öne çıkmakla beraber, 5G’nin hızlı ve gerçek zamanlı haberleşme imkanı ile acil durum ve çağrıların ilgililere anında ulaşılmasında, akıllı şehirlerde, yer alacağı söylenmektedir."

BTK tarafından yayınlanan bu raporda da gördüğünüz gibi; 5G konusunda çok büyük umutlar var. Sizce Türkiye’de 5G ağ kullanımı, daha başka neler getirebilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.