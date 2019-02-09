BTK, Artık Müstehcen İçerik Barındıran Siteleri Engelleyemeyecek!

Anayasa Mahkemesi 15 Kasım 2017 tarihinde önemli bir iptal kararına imza atmıştı. Danıştay 13’üncü Dairesi’nden itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne gelen ve Resmi Gazete’de 7 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan 5651 Sayılı Kanun’la öncelikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na, daha sonrasında da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanına verilen müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara re’sen yani kimseye bağlı olmaksızın erişimin engellenmesi yetkisi iptal edilmişti.

İptal edilen bu yetkiyle ilgili karar hemen yürürlüğe girmemiş ve AYM tarafından Anayasa’nın 153.’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına atıfla iptal kararının, Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verilmişti. Artık kararın yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Şubat 2019 itibariyle BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu müstehcenlik suçu oluşturduğu iddia edilen web sitelerine re’sen erişim engelleyemeyecek.

Şu Anda Engelli Olan Sitelere Ne Olacak?

Bugünden itibaren BTK başkanı tarafından müstehcenlik suçu işlendiği iddiasıyla herhangi bir web sitesine erişim engellenemez. Dahası BTK başkanı tarafından ve öncesinde de TİB tarafından iptal edilen hükme istinaden alınmış erişim engelleme kararlarının hepsinin kaldırılması gerekir. Çünkü bu hükme istinaden yapılan engellemelerin yasak dayanağı ortadan AYM’nin iptal kararıyla ortadan kalkmıştı. İlerleyen günlerde BTK başkanı tarafından ne gibi bir yol izlenecek şimdiden merak konusu.

Sizler alınan karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Kaynak: Diken