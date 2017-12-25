BTK Başkanı Sahte e-Devlet Uygulamalarına Karşı Uyardı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, son zamanlarda ortaya çıkan sahte e-devlet uygulamalarına karşı uyardı. Dr. Sayan, ismi e-Okul, e-Devlet, SGK, HGS olan 32 sahte uygulamayı tespit ettiklerini açıkladı.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 34’üncüsü düzenlenen Bilişim Kurultayı’na katılan Dr. Sayan, “Mobil uygulama mağazalarında ismi E-Okul, E-Devlet, SGK, HGS olan 32 sahte uygulamayı tespit ettik. Vatandaşlarımız, kişisel verilere ulaşan bu uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine baksın” ifadelerini kullandı.

Bunun dışında BTK Başkanı sahte bankacılık uygulamalarına da dikkat çekti. Dr. Sayan, "Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar, bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum" diye konuştu.

Sahte uygulamalara karşı çok dikkatli olmamız gereken şu günlerde açıklama yapan Dr. Sayan, 5G ile ilgili çalışmalara başlandığını ve bu kapsamda 5GTR Forumu'nu kurduklarını da hatırlattı.