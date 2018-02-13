BTK Başkanı Sayan, Siber Güvenliğin Önemine Değindi

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber güvenliğin milli güvenliğin önemli bir parçasını oluşturduğunu ve Türkiye olarak güçlü bir ulusal siber güvenlik ekosistemini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

BTK ev sahipliğinde Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle düzenlenen Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, birbirinden önemli konulara ev sahipliği yaptı.

Zirvede konuşan Sayan, 21. yüzyılın en önemli konu başlıklarından birisinin siber güvenlik olduğunu belirtti. Güçlü bir ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasında özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin çok önemli bir rol oynadığını söyleyen Sayan, "Her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Zeytin Dalı Harekatı, yerli ve milli çözümler ürettiğimiz sürece 'Ben de varım.' diyebildiğimizin en önemli göstergesi" dedi.

Sosyal ve ekonomik hayata yansıyan riskleri nedeniyle siber güvenliğin de milli güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldiğine işaret eden Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, e-Devlet uygulamalarından finans ve bankacılığa, ulusal savunma sistemlerinden uzay teknolojilerine, elektronik ticaretten dijital medyaya kadar her alanda vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirdi.

811 Siber Güvenlik Personeli Bulunuyor

Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) önemine de vurgu yaptı. USOM'un çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Sayan, "USOM, siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla alarm, uyarı ve duyuru gibi faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyor. USOM bu anlamda siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için kilit bir öneme sahip" dedi.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) sayısının 850'ye ulaştığını ifade eden Sayan, SOME'lere kayıtlı bin 811 siber güvenlik uzmanı bulunduğunu söyledi. Sayan, "2017'de bin 550 kurum, kuruluş ve işletmeye resmi yazıyla siber güvenlik bildiriminde bulunulmuş, kurum ve kuruluşlara bin 567 kritik ve acil olarak ele alınması gereken zafiyet bildirimi yapılmış, kurum ve kuruluşların internete açık servislerinde bulunan toplam bin 500'ün üzerinde açıklık tespit edilmiştir. Zararlı yazılımlarda ve oltalama amacıyla kullanılan 8 bin 59 zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

DDoS Saldırılarında Önemli Artış

2017 yılında yaşanan siber saldırıların yüzde 90'ından fazlasının "dağıtık servis dışı bırakma (DDoS)" ve "oltalama (Phishing)" saldırıları olduğunu söyleyen Sayan, geçen yıl tam 99 bin 600 DDoS saldırısı tespit ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl yaşanan siber saldırıların bir önceki seneye kıyasla 11 kat artığına vurgu yapan sayan, "Siber ortamı bir zincir gibi hayal edersek, bileşenlerin her biri zincirin parçasıdır. Bizler, bu halkayı oluşturan parçalarız. Unutmayın, siber güvenlik de zincirin en zayıf halkasının gücü kadardır. BTK-USOM olarak ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına sonuna kadar katkı vermeye devam edeceğiz" değerlendirmelerini yaptı.