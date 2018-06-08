BTK'dan Çocuklar için İnternet Kullanım Önerileri

Yaz tatilinin başlmasıyla birlikte ebeveynlere çocuklara yönelik internet kullanımı önerilerinde bulunan BTK, ebeveynlerin bu konuda büyük bir rol üstlendiğini ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Tatil olduğu için çocukların serbest bırakılmamasının önemli olduğu söylendi.

Her geçen gün ülkemizde internet bağımlısı olan çocuk oranı artıyor. Bu duruma dur demek ve çocuklara bilinçli internet kullanımı sunmak isteyen BTK, "Aileler, internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmalılar. Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Özellikle küçük yaştaki çocuklara eğitimin önemli olduğunu vurgulayan BTK, sosyallik oranının düşmesine karşı olduklarını söyledi. Ayrıca kurum "Sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya, Kötü Niyetliler İçin Bir Silah

İnternet ortamında her türlü durumun mümkün olabileceğini dile getiren BTK, çocukların girdiği sitelerin, konuştuğu kişilerin ve oynadığı oyunların takip edilmesi gerektiğini şu şekilde aktardı:

"Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler, sosyal medyanın kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir silah olabileceğinin farkında olmalıdır."

BTK, açıklamasının sonunda ise güvenli internet hizmetine vurgu yaparak internet kullanım saatlerinin ebevenyler tarafından konulmasının doğru olacağını dile getirdi.