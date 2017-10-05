BTK'dan Önemli İnternet Uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bugün bir uyarı yayımladı. Uyarı içerisinde özellikle internet vasıtasıyla tanıştığınız kişilere güvenmemeniz belirtilirken, sosyal medyanın çok tehlikeli bir araç olduğu da vurgulanmış durumda.

Artık hayatımınız her yerinde olan sosyal mecralar, büyük artılarının yanında tehlikeyi de getiriyor. Bu konu hakkında açıklama yapma gereğininde bulunan BTK, yaptığı açıklamada internet, fikir bilgisi güvenliği ve kişisel bilgiler gibi pek çok konuda kullanıcıları uyarmış.

İsterseniz fazla uzatmadan BTK’nın uyarısına geçelim: