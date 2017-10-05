BTK'dan Önemli İnternet Uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bugün bir uyarı yayımladı. Uyarı içerisinde özellikle internet vasıtasıyla tanıştığınız kişilere güvenmemeniz belirtilirken, sosyal medyanın çok tehlikeli bir araç olduğu da vurgulanmış durumda.
Artık hayatımınız her yerinde olan sosyal mecralar, büyük artılarının yanında tehlikeyi de getiriyor. Bu konu hakkında açıklama yapma gereğininde bulunan BTK, yaptığı açıklamada internet, fikir bilgisi güvenliği ve kişisel bilgiler gibi pek çok konuda kullanıcıları uyarmış.
İsterseniz fazla uzatmadan BTK’nın uyarısına geçelim:
- İnternette geçirdiğin süreleri kontrol etmelisin. Hayat sadece İnternetten ibaret değildir. Arkadaşlarınla beraber gerçek hayatta da eğlenebilirsin. İnternette gezinmek için evinizi ve ailenizle birlikte oturduğunuz odayı tercih edin.
- İnternette karşılaştığınız herhangi bir bilgiyi başka kaynaklardan da sorgulayın ve doğruluğunu araştırın. Ayrıca, bir ödev hazırladığınızda, bulduğunuz bilgileri ve kullandığınız resimlerin kaynağını mutlaka belirtmelisiniz.
- Tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyin. Sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle tanımadığınız kişilerle arkadaş olmayın. Yeni arkadaşlar edinmek eğlenceli olabilir ancak unutmayın ki bazıları kendileri hakkında yalan söyleyebilir. İnternet ortamında tanıştığın bir yabancıyla gerçek hayatta buluşmamalısın.
- İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerinizi vermeyin. Kullanılan şifreler hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalı, kolay elde edilebilecek yerlere yazılmamalı.
- Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları asla açmamalısınız. Çünkü bunlar genellikle uygunsuz, virüslü ya da gereksiz şeyler içermektedir. Bunlara karşı bilgisayarınızda mutlaka güncel bir anti-virüs ve güvenlik programı bulunmalıdır.
- Kimseye hakaret, argo, küfürlü hitap etmemelisiniz. Yüzüne söylemek nasıl saygısız bir hareketse internet üzerinden yapmak da öyledir. İnternet ortamında sizi rahatsız eden şeyleri www.ihbarweb.org.tr veya 0312 5828282’e şikayet edebilirsiniz.
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