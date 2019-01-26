BTK’dan Siber Yeteneklerin Keşfi İçin Siber Yıldız Yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 'Siber Yıldız' isimli bir yarışma düzenliyor. Bu yarışma ile siber alanda yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı açığının giderilmesi hedefleniyor.

BTK’nın açıklamasına göre, Türkiye 25 milyon siber saldırıyla dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en çok siber saldırıya uğrayan 3'üncü ülke konumunda yer alıyor. Bu nedenle ülkemizde siber güvenlik konusu büyük bir öneme sahip. Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde BTK tarafından düzenlenen Siber Yıldız yarışmasıyla, bu tarz saldırılara karşı güvenliği sağlayacak olan siber güvenlik uzmanı adaylarının keşfedilmesi ve yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışma ile yetenekli katılımcıların bir kısmı BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM), bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına yönlendirilerek istihdam edilecek. Bunun yanı sıra yarışmanın kazananlarına eğitim imkanları da sunulacak.

Katılım Koşulları

www.siberyildiz.com adresinden ulaşılabilen yarışmaya her yaş grubundan katılım sağlanabiliyor. Başvuru ve kayıt işlemleri 1 Şubat’a kadar yapılabilecek. Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışmaya katılmak için mezuniyet ya da iş tecrübesi şartı aranmıyor. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi, en fazla 4 kişiden oluşan gruplar şeklinde katılmak da mümkün.

Dünya genelinde her yerden başvuruların kabul edildiği online Siber Yıldız yarışması, 1 Şubat’ta saat 23.00’da başlayacak ve 24 saat sürecek.