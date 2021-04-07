BTK, Facebook'tan Açıklama İstedi: Türk Kullanıcı Bilgileri Çalındı Mı?

BTK, Facebook'tan açıklama istedi. Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta büyük bir veri sızıntısı yaşanmıştı.

106 ülkeden 533 milyon kullanıcı yaşanan sızıntıdan etkilenmişti. Türkiye'den ise 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, ad, soyad, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düştüğü ortaya çıkmıştı. BTK, Facebook'tan bilgi istedi.

BTK, Facebook'tan Bilgi İstedi: Facebook Veri Sızıntısı

AA muhabirinin BTK'den edindiği bilgiye göre, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri ile ilgili kurum yetkilileri harekete geçti. Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan'da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti.

Facebook tarafından BTK'ya açıklama yapılması beklenmekte.

Ne Yapılması Gerekiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, veri sızıntısı sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili açıklama yaptı. Sayan açıklamasında şunları söyledi:

"Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor. 20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı. Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM’un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor."

Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor.



20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı.



Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM’un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor. pic.twitter.com/RHUb1TLBzi — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 5, 2021

Siber güvenlik uzmanı Alon Gal geçtiğimiz günlerde açığa çıkan bilgilerin ne amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gal, yaptığı açıklamada, "Facebook kullanıcılarının telefon numaraları dahil olmak üzere özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veritabanı, bilgisayar korsanları tarafından sosyal mühendislik saldırıları ya da hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerin kullanılmasına neden olabilecektir" demişti.

Yaşanan skandalın ortaya çıkmasının ardından popüler sosyal medya platformuna tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar her ne kadar güçlü parola oluşturarak hesap güvenliğini sağlamaya çalışsa da firmaların kendi güvenliğini sağlayamamasından ötürü bu tarz skandallar gerçekleşmeye devam ediyor.

Facebook şifrenizi belirli aralıklar ile düzenli olarak değiştirmenizi öneriyoruz.