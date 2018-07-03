BTK, Kadınların ve Erkeklerin Neden Oyun Oynadığını Tespit Etti

Dijital dünyayla ilgili düzenlemeleri yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilginç bir çalışmanın altına imza attı. Kurum, kadınların ve erkeklerin neden oyun oynadığı sorusundan hareketle yaptığı çalışma sonucunda ilginç verilere ulaştı.

Erkek ve kız öğrencilerin zaman geçirme alışkanlıklarına dair kimi verileri araştıran BTK, en büyük zaman geçirme araçlarından bir tanesi olan video oyunlarını ele aldı. Cinsiyetin oyun alışkanlıklarını nasıl etkilediği üzerinde durulan araştırmada, kadınların ve erkeklerin video oyunlarına birbirlerinden çok farklı şekilde baktığı sonucuna ulaşıldı. Gelişen teknolojiyle birlikte insanların zaman geçirme araçlarının da evrildiğini gören BTK, yaptığı çalışmayla birlikte kızların daha çok zaman öldürmek, erkeklerin ise arkadaşlarına karşı hava atmak, üstünlük kurmak için oyun oynadığını tespit etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından araştırmayla ilgili yapılan açıklamaysa şu şekilde oldu: “Erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha ciddi bir şekilde bilgisayar oyunlarının etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zekâ oyunlarını tercih etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, ‘Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü’ sorusuna kızlar ‘zaman öldürmek’ ve ‘stres atmak’ cevaplarını verirken, erkek öğrenciler ise ‘kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviyesini yükseltmek, kendimi diğerlerinden üstün hissetmek ve oyunlarda seviye satarak para kazanmak’ şeklinde cevap vermişlerdir. Erkekler, dijital oyunlar vasıtasıyla sanal kimlikler inşa etmekte, bu durumun sorunlu kimliklerin oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir.”