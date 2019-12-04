BTK, Milli Teknoloji Hamlesi'ne Destek Olmak için Sertifikalı Eğitimler Verecek

Teknoloji alanında gelişmeler adına bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Milli Teknoloji Hamlesi'ne sertifikalı eğitimler ile destek vermeyi hedefliyor.

BTK’nin yaptığı açıklamaya göre siber güvenlik, dijital medya ve elektronik alanlarında verilecek olan eğitimler ücretsiz olacak ve eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Bu alanda gerçekleştirilen eğitimlerden biri olan Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı 20 Aralık’ta sona erecek.

Siber Güvenlik Operasyonları ise 21 Aralık’ta başlayacak. Bu eğitimde 16 yaş ve üzerindeki katılımcılar yer alabilecek ve eğitim 15 Şubat 2020’de tamamlanacak.

Günümüzde sosyal medyanın önem kazanmasıyla bu alanda ilerlemek isteyen kişiler için ise 16 Aralık tarihinde başlayacak olan Dijital Medya Uzmanlığı Eğitimi verilecek ve bu eğitim 12 hafta sürecek.

Üniversitede elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilere ve bu alanlardan mezun olanlara yönelik olarak ise 9 hafta sürecek olan Elektronik Devre Tasarımı Eğitimleri verilecek. 21 Aralık’ta başlayacak eğitimler 15 Şubat 2020’de sona erecek.

BTK’nin çeşitli uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerini merak ediyor ve katılmak istiyorsanız BTK'nin internet sitesinden yapılan duyuruları takip edebilirsiniz.