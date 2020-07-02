BTK, Netflix ve Whatsapp'ı Engelleyebilecek! İşte Detaylar

WhatsApp, Netflix, Telegram gibi uygulamaları engellenmenin önünü açılıyor. Sosyal medya düzenlemesi geliyor. Sosyal medya düzenlemesi hakkında yeni detaylar geldi. İşte sosyal medya düzenlemesinde son durum.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir? Sosyal Medya Kapanıyor Mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz." cümlelerine yer verdi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in aktardığı habere göre, hükümetin üzerinde çalıştığı yasa düzenlemesi iki kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Her iki yasa yapılacak olan değişiklikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geniş yetkiler getiriyor. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na ‘şebekeler üstü hizmet’ tanımı getirilmesini öngörülüyor.

Hukukçulara göre, şebekeler üstü hizmet WhatsApp, Netflix ve Telegram gibi uygulamalar olarak tanımlanıyor. Kanuna eklenmesi öngörülen madde ile BTK'ya bu tür uygulamaların engellenmesi izni veriyor.

gibi sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiriliyor. Şirketler yasa çıktıktan sonra 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezse önce sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve 30 gün süre daha tanınacak. Yine BTK'ya temsilci bildirmez o sosyal medya platformuna Türkiye'de girilemeyecek.

Düzenlemenin 15 Temmuz'a kadar çıkarılması beklenmekte.