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BTK Operatörlere "Roaming" Cezası Kesti

Roaming Cezası
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Mobil
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), gelen yoğun şikayetlerin ardından GSM operatörlerinin “roaming” ücretlendirmelerini ele aldı ve yapılan soruşturma sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’e idari para cezası kesti.

BTK’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kurul kararında, özellikle son kullanıcılara sunulan uluslararası dolaşım hizmetleri kapsamında (roaming) şikayetlerin yoğunlaştığı, paketlerde yapılan ücretlendirmelerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone için inceleme gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Kullanıcıları aldatmaya yönelik girişimlerin olduğunu da tespit eden BTK, aldığı kararların nedenlerini ve para cezalarını da şöyle sıraladı:

  • Avea İletişim Hizmetleri AŞ'ye yurt dışı kullanımlara yönelik, "doğru faturalama yapma" ve "hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına" ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle iki ayrı olaydan (2013 yılı net satışlarının milyonda otuz üçü oranında) toplamda 251 bin 338 lira idari para cezası verildi.
  • Turkcell'e, 29 Aralık 2014-24 Mart 2015 tarihlerinde sesli yanıt sisteminde Birleşik Arap Emirlikleri seçimini yapan 98 aboneye yanlış bilgilendirme yapılarak ücret yansıtılmasının mağduriyet oluşturması nedeniyle (2014 yılı net satışlarının milyonda ikisi oranında) 19 bin 138 lira, süper yurt dışı paketi aktif olan bazı abonelere ilişkin doğru faturalandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla (2014 yılı net satışlarının milyonda dördü ve milyonda on beşi oranlarında) 181 bin 813 lira idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.
  • Vodafone Telekomünikasyon AŞ'ye, Her Şey Pasaport Roaming Paketine sahip 378 aboneye, internet kullanımlarının hatalı ücretlendirilmesi nedeniyle (2014 yılı net satışlarının milyonda on altısı oranında) 82 bin 454 lira idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Kurul, ayrıca Kuruma gönderilen listedeki bilgilerin yanlış olması nedeniyle Vodafone hakkında 123 bin 47 lira idari yaptırım uyguladı.

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ETİKETLER: roaming roaming ücretleri

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