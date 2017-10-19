BTK Operatörlere "Roaming" Cezası Kesti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), gelen yoğun şikayetlerin ardından GSM operatörlerinin “roaming” ücretlendirmelerini ele aldı ve yapılan soruşturma sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’e idari para cezası kesti.

BTK’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kurul kararında, özellikle son kullanıcılara sunulan uluslararası dolaşım hizmetleri kapsamında (roaming) şikayetlerin yoğunlaştığı, paketlerde yapılan ücretlendirmelerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone için inceleme gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Kullanıcıları aldatmaya yönelik girişimlerin olduğunu da tespit eden BTK, aldığı kararların nedenlerini ve para cezalarını da şöyle sıraladı: