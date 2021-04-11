BTK'den Pinterest Reklam Yasağı Hakkında Yeni Karar

BTK, Pinterest reklam yasağını iptal ediyor. Birkaç gün önce Pinterest tarafından yapılan duyuruyla birlikte Türkiye'ye temsilci atanacağı ifade edilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni kararıyla reklam yasağı iptal ediliyor.

Geçtiğimiz dönemden bu yana sosyal medya şirketlerine Türkiye temsilcisi atama zorunluluğu getiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Pinterest'in reklam yasağını askıya almış durumda. BTK'den yapılan açıklamaya göre, Pinterest'in Türkiye'ye temsilci atamasıyla bu yasak son bulacak.

BTK, Pinterest reklam yasağını iptal ediyor

Pinterest Inc. tarafından geçtiğimiz gün yapılan duyuru kapsamında ülkemize temsilci atanacağı ifade edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın doğruladığı gelişme sonrasında BTK'den Pinterest hamlesi geldi.

Pinterest'in Türkiye'ye temsilci atama kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sayan, "7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.

19 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya platformlarına getirilen reklam yasağı bir şirket için daha iptal edilmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru kapsamında, Türkiye'de faaliyet halinde olup da temsilcisi olmayan platform bulunmuyor.

Ömer Fatih Sayan ayrıca daha önce yaptığı açıklama kapsamında tüm bu kuralların vatandaşların verilerini korumaya yönelik olduğunu belirtti:

"Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor. Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu."

1 Ekim 2020 tarihinde “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir adet temsilci bulundurmaları gerekiyor.

Temsilci atamayan şirketlere ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30'ar milyon TL para cezası daha kesilmişti. Belirlenen süre içerisinde temsilci atamayan firmalara reklam yasağı uygulanmıştı.

Pinterest'in hamlesiyle birlikte hiçbir platformun reklam yasağına tabi tutulmayacağını hatırlatalım. Peki ya siz Türkiye'nin sosyal medya platformlarına temsilci atama zorunluluğu getirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?