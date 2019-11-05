BTK, Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi Verecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sertifikalı siber güvenlik eğitimi vermeye hazırlanıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, siber güvenlik alanına ilgi duyan 18 yaşından büyük herkesin ‘Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’na katılabileceği duyuruldu.

3 Haftalık Eğitim 2 Aralık'ta Başlıyor

BTK Akademi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (USOM) tarafından hazırlanan eğitim programına göre, kurum uzmanları 2-20 Aralık tarihleri arasında BTK merkez yerleşkesinde 3 haftalık (120 saat) bir eğitim verecek.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’ndaki eğitim; siber güvenlik ekosisteminde yaşanan sorunlar ve çözümleri, web saldırıları ve savunma yöntemleri, hafıza zafiyetlerine karşı çözümler ve zararlı yazılım davranışları gibi çeşitli siber güvenlik konularını kapsayacak.

Son Başvuru Tarihi 10 Kasım

Yapılacak yazılı ve sözlü mülakatlarda başarı sağlayan 25 kişi eğitime katılmaya hak kazanacak.

Siz de bu sertifika eğitimine katılmak istiyorsanız 10 Kasım’a kadar etkinlik.btk.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.