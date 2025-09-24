BTK Düğmeye Bastı: Türkiye’de Online Alışveriş Siteleri Tehlikede

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı e-ticaret platformları için yeni bir süreç başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temsilcilik açmayan firmalara yönelik yaptırımların gündemde olduğunu duyurdu. Bu açıklama özellikle Temu ve Aliexpress gibi Türkiye’de hızlıca popülerleşen platformları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Türkiye’de E-Ticaret Devleri İçin Kritik Uyarı: BTK Kapatma Yetkisini Kullanabilir!

Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye’de temsilcilik açmayan yabancı sitelerde yer alan ürünlerin büyük bölümü denetim dışında kalıyor. Bu durum hem tüketicilerin güvenliği hem de yerli üreticilerin rekabet koşulları açısından ciddi bir sorun yaratıyor. Özellikle uygunluk belgesi olmayan ürünlerin satışının artması denetim otoritelerinin harekete geçmesine neden oldu.

Yeni düzenleme ile birlikte mevzuata aykırı veya sahte ürünlerin satışına daha hızlı müdahale edilecek. Yetkili kurumlar tarafından bildirilen ürünlerin 24 saat içinde yayından kaldırılması gerekecek. Aksi durumda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girerek ürün sayfasını doğrudan erişime kapatabilecek.

Ömer Bolat, yaptığı değerlendirmede şu noktaya dikkat çekti: “Ülkemizde satış yapan tüm e-ticaret şirketleri, Türkiye’nin ticaret ve tüketici koruma kurallarına uymak zorundadır. Uygunsuz ürünlerin satışının devam etmesi halinde BTK’nın erişim engeli kararı kaçınılmaz olacaktır.”

Bu adımların ardından Türkiye’de daha güvenli bir dijital alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor. Platformların resmi temsilcilik açması hem tüketici haklarını koruyacak hem de yerli firmaların rekabet gücünü artıracak.

Böylece hem üretici hem de tüketici açısından daha şeffaf ve güvenilir bir e-ticaret düzeni oluşturulacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...