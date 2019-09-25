BTK, Türkiye'nin Yerli ve Milli Yazılım Hassasiyetine Özel Önem Veriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Havelsan ve BTK iş birliğiyle düzenlenen "Siber Savaşlar ve Geleceği" temalı 'Beşinci Teknoloji Sohbetleri'nin açılışında bir dizi açıklamada bulundu.

Karagözoğlu yaptığı konuşmada siber savaşların ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Kurum olarak Türkiye'nin yerli ve milli yazılım hassasiyetine özel önem veriyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga gibi yazılımlar bunun ispatı."

Teknolojinin sunduğu fırsatların yanında riskler barındırdığına işaret eden Karagözoğlu, "İnsan hayatının her alanına erişen teknolojiler, güvenlik açığının doğmasına ve yeni kaygıların gelişmesine sebep oluyor. Web sitelerine, ağ sistemlerine, bilgisayarlara, sunuculara ve endüstriyel sistemlere yapılan saldırılar, insanların kişisel güvenliğiyle devletlerin ulusal güvenliklerinde büyük tehlikelere yol açıyor." dedi.

Ömer Karagözoğlu yaptığı açıklamada ayrıca USOM hakkında da birkaç istatislik paylaştı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) önemli bir misyonu bulunduğunu belirten Ömer Karagözoğlu şunları söyledi: "Elektronik haberleşme işletmecileri tarafından USOM'a raporlanan siber saldırı sayıları 2016'da 8 bin 625, 2017'de 99 bin 600 ve 2018'de 72 bin 975 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk yarısında saldırı sayısı 95 bin 202 oldu. Ülkemizi etkileyebilecek bu saldırılara karşı USOM ve siber olaylara müdahale ekibi (SOME) etkin çalışıyor."