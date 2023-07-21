BTK Açıkladı: Artık Twitter'a Reklam Verilemeyecek!
Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a bir darbede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan geldi. İşte detaylar!
Son dönemde uygulamış olduğu politikalarla kullanıcılarından tepki alan Twitter yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Türkiye özelinde faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Twitter hakkında almış olduğu yeni kararı açıkladı.
Elon Musk Bir Sorunla Daha Karşı Karşıya
BTK yapmış olduğu duyuruda Twitter’a reklam verilmesini yasakladı. Bu karar doğrultusunda artık Türkiye’de Twitter’a yeni reklam verilemeyecek.
Kararın gerekçesini sosyal medya uygulamasının temsilci yükümlülüğünü yerine getirmemesi olarak açıklayan BTK, vermiş olduğu karardan geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Bu haberle birlikte Elon Musk’ın sahibi olduğu platform, küresel çapta yaşadığı krize bir yenisini daha eklemiş oldu.
Kararın sonrasında taraflar uzlaşma sağlayamazsa Twitter’ın erişime kapatılmasına kadar gidebilecek bir süreç bizleri bekliyor.
Twitter'ın Yeni Para Kazanma Programı Duyuruldu: Nasıl Başvurulur?
Twitter, içerik üreticilerinin Tweet atarak para kazanmasını sağlayacak yeni bir program duyurdu. Program, "Creator Ads Revenue Sharing" olarak adlandırılacak ve içerik üreticilerinin Twitter'da yayınlanan reklamlardan gelir elde etmelerini sağlayacak.
Sizce bu karar Twitter'ı nasıl etkiler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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