BTK Açıkladı: Artık Twitter'a Reklam Verilemeyecek!

Son dönemde uygulamış olduğu politikalarla kullanıcılarından tepki alan Twitter yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Türkiye özelinde faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Twitter hakkında almış olduğu yeni kararı açıkladı.

Elon Musk Bir Sorunla Daha Karşı Karşıya

BTK yapmış olduğu duyuruda Twitter’a reklam verilmesini yasakladı. Bu karar doğrultusunda artık Türkiye’de Twitter’a yeni reklam verilemeyecek.

Kararın gerekçesini sosyal medya uygulamasının temsilci yükümlülüğünü yerine getirmemesi olarak açıklayan BTK, vermiş olduğu karardan geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Bu haberle birlikte Elon Musk’ın sahibi olduğu platform, küresel çapta yaşadığı krize bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kararın sonrasında taraflar uzlaşma sağlayamazsa Twitter’ın erişime kapatılmasına kadar gidebilecek bir süreç bizleri bekliyor.

Sizce bu karar Twitter'ı nasıl etkiler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.