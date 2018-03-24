BTK, VPN'nin Sonunu Getirmek İstiyor

Bildiğiniz üzere Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) tarafından pek çok siteye erişim yasağı konuyor. Aynı zamanda bu sitelere yalnızca VPN yardımıyla erişim sağlanabiliyor. Ancak Bilişim Uzmanı Levent Gönenç yaptığı açıklamada VPN'nin tüm dünyada ortak bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na bir sunum yapan Levent Gönenç, VPN'nin ülkemizdeki kullanım oranını düşürmek istediklerini ve bu sebepten dolayı önlemler aldıklarını dile getirdi. "VPN ile ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık" şeklinde konuşan Gönenç, VPN sistemlerinin büyük riskler barındırdığını söyleyerek kulllanıcıların güvenliğinin sarsıldığını da belirtti. Ayrıca Bilişim Uzmanı, VPN konusunda kanunen hükümler olduğunu vurgulayarak kullanıcıları uyarmayı ihmal etmedi.

“VPN üzerindeki haberleşmeleri, internet sağlayıcılarını kontrol edebiliyor musunuz?” şeklinde gelen bir soruya Levent Gönenç "Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun" cevabını verdi. Ayrıca ilerleyen dönemlerde VPN'lere karşı alınan tedbirlerin daha da yükseltileceğini dile getiren Gönenç, tüm kullanıcılarının internet güvenliğini korumak istediklerini belirtti.

Konu hakkında BTK Bilişim Uzmanı Levent Gönenç'in tam açıklaması şu şekilde:

“VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda da hüküm var. Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım. VPN hakkında çalışmalarınız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz.”