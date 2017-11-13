BTK'ya Şikayetler Yüzde 70,5 Arttı: Hizmet Alamıyoruz

BTK, sosyal ağlarda sıklıkla karşılaştığımız kullanıcı şikayetlerine yönelik önemli bir bilgi paylaştı. İnternet servis sağlayıcılar, operatörler, uydu platformları başta olmak üzere sektörün önemli isimlerinin verdikleri hizmetlerden tüketici memnun değil.

Çoğunlukla sosyal mecralar ve çeşitli şikayetler için oluşturulmuş özel kanallar vasıtasıyla herhangi bir hizmette (genellikle internet servis sağlayıcılar, sabit telefon, uydu platformu oluyor) yaşadığımız sorunları hızlı bir şekilde paylaşabiliyoruz. Yüksek fiyatlara rağmen karşılığında aynı kalitede hizmet alamadığımızdan yaptığımız şikayetlere ilişkin BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) paylaştığı verileri sizlere aktarmak istiyoruz.

BTK’ye göre içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 53 bin 48 şikayet (geçtiğimiz seneye göre %70.5 artış) iletilmiş. En fazla şikayet %52 ile mobil hizmetler sektörüne olmuş. Söz konusu şikayetlerin 27 bin 573’ü mobil, 263’ü internet servis sağlayıcıları, 5 bin 34’ü telefon, bin 109’u uydu platformu, 69’u da kablo TV hizmetlerine yönelik yapılmış.

İkinci çeyrek itibarıyla internet servis sağlayıcılığı hizmetine bin 871, sabit telefon hizmetine 459, mobil elektronik haberleşmeye 360, uydu platform hizmetlerine 259, Kablo TV hizmetine de 58 tüketici şikayet etmiş. Mobil sektörde en fazla şikayet faturalara ilişkin gelirken, internet servis sağlayıcı hizmetinde en fazla şikayet bağlantı sorunu konusunda yapılmış. Uydu platformları hizmetinde tahmin edeceğiniz üzere abonelik iptaline ilişkin şikayetler öne çıkıyor. Sabit telefon hizmetinde de en fazla şikayet bağlantı sorununa gelmiş.

Peki tüm bu sorunlar arasından sizin en çok canınızı sıkan hangisi? Yorumlar bölümünde cevaplarınızı bizlerle paylaşırsanız seviniriz.