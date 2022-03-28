BTK'nin Aldığı Karar Sonrası İnternete %70 Zam Geliyor

Hız kesmeden her gün yeni zamlara uyandığımız günlere bir yenisi de internet kullanıcıları için eklendi. Türk Telekom'un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine %70’e yakın oranda zam talebi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türk Telekom'un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine %70'e yakın oranda zam talebinin BTK tarafından onaylandığına değindi ve "Önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz." dedi. Onursal Adıgüzel'in konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

İnternete Zam Yolda

"BTK geçtiğimiz hafta yayınladığı 'Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi' hakkındaki kararı ile Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifini onaylandı. Teklife göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine %70'e varan oranda zam yapıldı. Söz konusu zam sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom'dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz."

BTK'nın son güncel raporlarına göre Türkiye'deki sabit internet abonelerinin %32'si 10-16 Mbps, %24'ü 16-24 Mbps, %8'i ise 4-10 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri kullanıyor. Bu da internet kullanıcılarının %65'inin gelişmiş ülkelerdeki abonelere seçenek olarak dahi sunulmayan paketleri kullandığı anlamına geliyor.

Yeni zamlı tarifenin önümüzdeki aylardaki faturalara yansıması bekleniyor.