BTS Hayranlarının Twitter Seferberliği Ağızları Açık Bıraktı

Geçtiğimiz saatlerde en çok retweet alan paylaşımlar listesini açıklayan Twitter, çok ilginç bir gelişmeye yol açtı.

Twitter tarafından paylaşılan listede bitirmek üzere olduğumuz yıla ait en çok retweet alan beş paylaşım sıralandı. Listenin bir numarasında 14 Ocak 2019 tarihinde 'World Record Egg' tarafından paylaşılan yumurta görseli bulunuyor. "Hadi hep beraber bir dünya rekoru kıralım ve en çok retweet edilen tweet olalım." ifadelerine yer verilen paylaşım 957 bin retweet aldı.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!) We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

Listenin ikinci sırasında ise BTS grubundan Jeon Jungkook tarafından paylaşılan bir video yer alıyor. 9 Haziran 2019 tarihinde paylaşılan bu video yaklaşık 19 saniye uzunluğundaki dans görüntülerine yer veriyor. İşte ne olduysa burada başladı.

Bu tweeti listenin ilk sırasına taşımaya karar veren BTS hayranları, Twitter üzerinde adeta bir seferberlik başlattı. Yaklaşık bir saat gibi kısa bir sürede 1,1 milyon retweet sayısına ulaştırılan tweet, listenin en üst noktasına yerleşti. Bu durum Twitter gündemine oturmayı başardı.

Remember way back when we announced this was the 2nd most Retweeted Tweet of the year? Well, @BTS_twt ARMY, come get your 🏆: within an hour you got it to the top spot. #ThisHappenedhttps://t.co/JIFasyXabW