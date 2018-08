BTS’in Yeni Şarkısı IDOL, İlk Günden YouTube Rekoru Kırdı!

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli müzik grubu BTS’in yeni şarkısı IDOL, YouTube’daki ilk gününde 45 milyon kez izlenerek tarihi bir rekor kırdı.

Yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde kısa zamanda müthiş bir etki yaratan BTS, popüler video platformu YouTube’un 24 saatte izlenme rekorunu alt üst etti.

Kore pop müziğinin (K-POP) dünyadaki temsilcisi olan grup, yeni single’ı IDOL için çektiği klibi önceki gün YouTube’da yayınladı. İlk gününde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşan şarkı, 45 milyon ile YouTube’un ilk 24 saatte en fazla izlenen videosu olmayı başardı. Bu alandaki bir önceki rekor, Geçen yıl “Look What You Made Me Do” ile ilk 24 saatte 43 milyon defa izlenen Taylor Swift’e aitti.

Sadece Kore değil, dünya müzik piyasasındaki konumunu da her geçen gün sağlamlaştıran BTS, “Love Yourself: Tear” adındaki yeni albümünü mayıs ayında piyasaya sürmüştü. İlk haftasında 135 bin satış rakamına ulaşan albüm, Billboard ABD Top 200 albüm listesinde zirveye yerleşmişti.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri BTS’in izlenme rekorları kıran yeni şarkısı IDOL ile başbaşa bırakalım.