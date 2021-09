BTS ve Coldplay'in Yeni Şarkısı My Universe Rekorları Altüst Etti!

En ünlü K-pop gruplarından biri olan BTS ve Coldplay'in yeni şarkısı My Universe, rekorların altını üstüne getirdi. Şarkı, henüz bir video klibi olmamasına rağmen çıkışının üzerinden sadece birkaç saat geçtikten sonra YouTube'da milyonlarca görüntüleme sayısına ulaştı.

BTS ve Coldplay'in Yeni Şarkısı My Universe Ne Kadar Dinlendi?

Coldplay ve BTS iş birliğinde çıkarılan şarkı, cuma günü 10 milyon görüntüleme sayısına ulaştı. Bu, Coldplay'in yeni şarkıyı YouTube kanalında yayımlanmasının üzerinden yalnızca ve yalnızca birkaç saat geçtikten sonra oldu. Şarkının görüntüleme sayısı an itibarıyla da 29 milyonu geçmiş durumda. Net sayı vermek gerekirse My Universe'ün izleme sayısı 29 milyon 403 bin 912'ye ulaştı.

İngilizce ve Korece şarkı sözlerinin bulunduğu My Universe'ün üstelik henüz bir video klibi de bulunmuyor. Paylaşılan videoda sadece animasyonların eşlik ettiği sözler yer alıyor. Video klip ise büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde gelecek.

Sürecin çok ağır işlemesinin ana nedeni ise yeni tip koronavirüs olarak görülüyor. Ne de olsa salgın sırasında izlenebilecek, dinlenebilecek içerikler üretmek zannedilenden çok daha zor. Söz konusu Coldplay ve BTS gibi büyük iş birlikleri olduğunda zorluk seviyesi birkaç kat daha artıyor.

My Universe, pazartesi öğlene doğru 30 milyon izlenme sayısına yaklaştı. Şarkı sadece Coldplay'in YouTube kanalında yayımlandı. Coldplay'in ise 20 milyondan fazla abonesi bulunuyor. My Universe'ü bir kenarda tutmak gerekirse grubun YouTube'da 3 milyon izlenme sayısına ulaşan son şarkısı Coloratura. İki ay önce yayımlanan şarkısına 12 bin 129 yorum yapıldı, videoyu beğenen kişi sayısı ise 133 bin oldu.

Bu yorum sayısının My Universe'e yapılan yorum sayısına kıyasla oldukça düşük olduğu söylenebilir. An itibarıyla My Universe'e yapılmış 426 bin 897 yorum var. Videoyu 4 milyondan fazla kişi beğendiği görülürken beğenmeyen kişi sayısının ise yaklaşık 21 bin olduğu görülüyor.

7 gün önce Coldplay'in kanalında yayımlanan, My Universe'ün kayıt aşamasını ekranlara yansıtan bir video ise 936 bin 233 bin görüntüleme aldı. Bu, hayranların BTS ve Coldplay'in yeni şarkısı My Universe'ü nasıl bir sabırsızlıkla beklediğinin en büyük göstergesi olarak kabul edilebilir.