Herkesin Kullandığı Bu Ağrı Kesiciler İnsanları Zehirliyor

Yapılan son araştırmaya göre popüler olarak kullanılan bu ağrı kesiciler insanları zehirliyor. İşte Türkiye'de reçetesiz olarak satılan ve neredeyse her evde bulunan zehirli ilaç maddesi.

Parasetamol (veya asetaminofen) ilaç maddesi genellikle ağrıyı azaltabilen mucizevi bir hap olarak bilinir. Çeşitli ilaç markalarında kullanılan asetaminofen veya parasetamolün ağrıyı hafiflettiği aslında doğru, ancak yanlış dozda kullanımı karaciğer zehirlenmesi ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Bu ağrı kesiciler insanları zehirliyor, işte sebebi

Parasetamol güvenli bir ilaç olmasına rağmen, insanların güvenliğini hafife alması ve gereğinden daha yüksek dozlarda kullanmasıyla tehlikeli bir hale bürünüyor. Ufak bir baş ağrısında bile tercih edilen bu ilaç maddesi, yapılan son araştırmaya göre karaciğere zarar veriyor ve zehirlenmeye sebep olabiliyor.

Çalışmanın ortak araştırmacılarından olan Andrea Burden yaptığı açıklamada, "Aslında çok güvenli bir ilaç, ancak kısa süreli ağrı kesici olması için ve günlük doz önerilen aralığın üzerine çıkmadığı sürece kullanılmalı. ABD’deki nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin her hafta asetaminofen aldığı göz önüne alınırsa, bu insanların zehirlenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünebiliriz." diyor.

İsviçre'de yürütülen araştırma verileri, 2005 ile 2008 yılları arasında zehirlenme vakalarında yüzde 40'lık bir artış olduğunu gösterdi. Bu, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) düzenli olarak ilacın ne kadar güvenli olduğuna dair yeni yönergeler yayınlamasına neden oldu.

Parasetamol barındıran ilaçlar dünyanın pek çok ülkesinde reçetesiz olarak kolayca temin edilebiliyor ve talimatlar, çeşitli tipte ağrıları olanların yalnızca en düşük etkili dozu kullanmaları gerektiğini söylüyor. Bu yönergeleri göz ardı eden ve daha yüksek doz alma eğiliminde olan vatandaşlar ise vücudunu zehirlediğinin farkında değil.

Ayrıca FDA'nın açıklamasına göre asetaminofen, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede en yaygın ilaç maddesi olarak kullanılıyor ve reçeteli veya reçetesiz 600 farklı kullanım türündeki ilaçta bulunuyor. Halihazırda ilaçlardaki asetaminofen miktarı; tablet, kapsül veya diğer dozaj birimi başına 325 mg ile sınırlanarak vatandaşlara sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.