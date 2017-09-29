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Bu ‘Altın Kızlar’ Bildiğiniz Altın Kızlardan Değil

Bu ‘Altın Kızlar’ Bildiğiniz Altın Kızlardan Değil
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya

Yaşları yetenler, 1985 yapımı Amerikan dizisi ‘Altın Kızlar’ı hatırlayabilir. Fakat Kocaeli’de yaşanan dolandırıcılık olayındaki ‘Altın Kızlar’ bildiğinizden biraz daha farklı. WhatsApp üzerinden ulaştıkları 107 kişinin altın ve ziynet eşyalarını kolay kazanç vaadiyle alan çete çökertildi. Dört kişilik çetenin WhatsApp’ta, ‘Altın Kızlar’ adında grup kurdukları ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde yaşanan olay, ‘yok artık!’ dedirtti. WhatsApp üzerinden irtibata geçtikleri kişileri kazanç vaadiyle kandıran ve kendilerine ‘Altın Kızlar’ ismini veren çete, polis operasyonuyla yakalandı. Dolandırdıkları kişilerin altın ve ziynet eşyalarını alan dört kişilik çetenin, 1 milyonluk TL değerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Kazanç için gelen insanların artması üzerine WhatsApp üzerinden ‘Altın Kızlar’ adlı grup kuran çete, güzel bir ironi yapmış. Tabi, çekirgenin zıplama hikayesi burada da geçerliliğini korumuş.

Fazla kazanç uğuruna tüm birikimlerini ve bankadan çektikleri kredileri çeteye veren ancak geri alamayan vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldular. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyon ile Altın Kızlar’a darbeyi indirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen ‘Altın Kızlar’ın WhatsApp macerası da hazin bir şekilde son bulmuş oldu.

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ETİKETLER: sosyal medya whatsapp

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