Bu Arama Motoru Dünyanın Geleceğini Kurtarmak İstiyor

Yeni kurulan bir arama motoru iklim değişikliği gibi çalışmalar için bazı yatırımlar yapıyor. Ekoru arama motoru üzerinden gerçekleştirilen her arama faaliyeti; hayvanlara yardım, iklim değişikliği, ağaçlandırma ve okyanusların korunması gibi kategorilerde önemli destekler sağlanmasına yardım ediyor.

Dünyanın en büyük arama motorları olan Google ve Bing gibi popüler şirketler artık insanların ihtiyaçlarına eskisi kadar cevap veremiyor. Bunun farkında olan ve arama motoru kurmak isteyen kuruluşlar yeni yollar deniyor. Bunlar içerisinde belki de en ilginci ve en iddialısı ise hiç şüphesiz Ekoru platformu.

Yeni arama motoru küresel hassasiyetle adımlar atacak

Genellikle herhangi bir şirket ile ilgili güven oluşması için onun önceki yaptıklarına bakılır. Bu kuruluşun yaptığı açıklamaya göre 2018 yılında 1,5 milyardan fazla hayvana yardım edildi.

Şirketi kuruluş bildirgesinde ise dünyada fark yaratmak istedikleri ve kendilerinde yapılan her aramanın, çevrenin temizlenmesine ve hayvanlara yardım edilmesine destek olduğu ifade ediliyor. Ekoru platformu dikkatlice incelendiğinde, arama sonuçlarının son derece doğru çalıştığı görülüyor. Ayrıca arayüz açısından da tatmin edici.

Bu şirketin iddiası sizlerin de ilgisini çekiyorsa arama motorunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekoru arama motorunu açmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bağlantıyı inceledikten sonra arama motoru ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.