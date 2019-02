Bu Ay, Alien: Isolation ve TWD: Season Two da Game Pass'e Geliyor

Xbox Game Pass servisine bu ay yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile Alien: Isolation da dahil dört yeni oyun daha servise katılacak.

Microsoft, Şubat ayına Xbox Game Pass ile gayet iyi bir açılış yapmıştı. Bu ayın başlarında gerçekleştirilen Inside Xbox programı sonrasında Shadow of the Tomb Raider, The Walking Dead: The Complete First Season, Pumped BMX Pro, De Blob ve Crackdown 3 oyunları Xbox Game Pass servisindeki yerlerini almışlardı. Yarın ise Batman: Return to Arkham, abonelerle buluşacak. Buluşma öncesinde Amerikan menşeli yazılım devi, Xbox Games Pass duyurularına devam etti. Yeni duyuru ile bugün itibarıyla Epic Mickey 2: The Power of Two ve Headlander oyunlarına ek olarak, 28 Şubat 2019 tarihinde de Alien: Isolation ve The Walking Dead: Season Two da abonelerin beğenisine sunulacak.

Epic Mickey 2: The Power of Two

2012 yılında öncelikli olarak PlayStation 3, Xbox 360, Wii ve Wii U için satışa sunulmuş olan Epic Mickey 2: The Power of Two, ilk oyunun devamı niteliğindeydi. İlk oyunun sonunda Mickey tarafından bertaraf edilen The Mad Doctor, gizemli bir şekilde geri dönüş yapıyor. Bu geri dönüş sonrasında The Mad Doctor, Epic Mickey finalinde meydana gelen hasarı onarmak için Oswald the Lucky Rabbit ve diğer Wasteland sakinleri ile çalışmayı teklif ediyor. Gelin görün ki teklifin kabul edilmesinden sonra Wasteland çok daha fazla zarar görmeye başlıyor. Gremlin Gus, Oswald'ın arkadaşı ve danışmanı ve Ortensia, çözümü Mickey Mouse'u çağırmakta bulurlar.

Headlander

Double Fine Productions tarafından geliştirilmiş olan Headlander, 2016 yılında PlayStation 4, PC, Xbox One ve Mac OS için satışa sunulmuştu. Metroidvania tarzı bir oynanışa sahip olan Headlander, 1970'li yılların bilim-kurgu dizilerinden ve Logan's Run gibi filmlerden esinlenilerek oluşturulan bir gelecekte geçiyor. Bu gelecekte insanlar, bedenlerinden vazgeçerek ama robotların belleğini işgal ederek zihinlerini Bulut depolama sistemine yüklüyorlar. Ne var ki Methuselah isimli bir yapay zeka, bu robotların kontrolünü devralarak, insanların zihinlerini kötü emellerine alet etmeye çalışıyor. Biz ise kriyojenik uykudan uyanmış olan son insan olarak bu yapar zeka ile mücadeleye girişmeye başlıyoruz. Ne var ki karakterimiz hafıza kayıpları yaşıyor.

Alien: Isolation

PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Alien: Isolation, The Creative Assembly tarafından geliştirilmişti. 1979 yılındaki Alien filmindeki olayların on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Filmin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı olan Amanda Ripley'yi yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda ana karakterimiz Amanda, annesinin ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyordu. Bu araştırması ise bizleri, gizliliğin büyük önem arz ettiği ve sadece tek bir yaratık ile başa çıkmak zorunda olduğumuz korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içine sokuyordu.

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: Season One gibi Season Two da The Walking Dead çizgi-romanı baz alınarak geliştirilmişti. İlk bölüm 2013 yılının Aralık ayında satışa sunulmuş olan devam sezonu boyunca Clementine karakterini yönetmiştik. Unutulmaz karakter Lee ile yolumuzun ayrılmasından sonra Omid ve Christa ikilisine katılan Clementine, tehlikelerle dolu bir başka maceraya daha pupa yelken açmıştı.