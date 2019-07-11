Bu Ay EMUI 9.1 Güncellemesi Alacak Olan Huawei Modelleri Belli Oldu

Bu ay EMUI 9.1 güncellemesi alacak olan Huawei marka akıllı telefonlar belli oldu. Sizler için bu ay EMUI 9.1 güncellemesi alacak olan Huawei modellerini derledik.

Bu Ay EMUI 9.1 Alacak Olan Huawei Modelleri

Huawei’nin Güney Afrika'da bulunan ofisi bu aydan itibaren beş cihazın daha EMUI 9.1 güncellemesi alacağını açıkladı. Bu ay EMUI 9.1 güncellemesi alacak olan cihazlar şu şekilde:

P20, P20 Pro, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design ve Mate RS Porsche Design. Cihazların bu ay kademeli olarak EMUI 9.1 güncellemesini alması beklenmekte.

EMUI 9.1 Android Pie'a dayanmakta ve telefonlara GPU Turbo 3.0'ı getirmekte. Güncelleme ayrıca rehberinizdeki belirli kişiler için video zil sesi ayarlamanıza ve güç düğmesine uzun süre basarak AI-powered ses yardımcısına erişmenize olanak sağlamakta.

Cihazınızda bir veya iki hafta içerisinde bir güncelleme bildirimi almazsanız, telefonunuzdaki Ayarlar menüsüne giderek yeni sürümü manuel olarak güncellemeyi deneyebilirsiniz.

EMUI 9.1 güncellemesini alacak olan tüm Huawei cihazlarının listesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sizler bu ay EMUI 9.1 güncellemesi alacak olan cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!