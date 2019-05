Bu Ayın PS Plus Oyunları What Remains of Edith Finch ve Overcooked

Mayıs ayına girmemizle birlikte Sony, bu ay PlayStation Plus abonelerine sunulacak olan ücretsiz oyunların duyurusunu yaptı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayı ile PlayStation 3 ve PlayStation Vita platformlarındaki ücretli abonelik servisi desteği kesilmişti. Haliyle aşağıda sadece PlayStation 4 için verilen PlayStation Plus servisi oyunlarını görebileceksiniz.

Toplamda iki oyun söz konusu ve bu ay verilecek oyunlar ise What Remains of Edith Finch ve Overcooked olacak.

What Remains of Edith Finch

Giant Sparrow tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan What Remains of Edith Finch, aynı Everybody's Gone to the Rapture ve Dear Esther gibi bir yürüme simülasyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Hikayesi ise Finch ailesinden geriye kalan tek bireyin, Edith Finch karakterinin etrafında dönüyor. Hikayeye göre, varlığına inanılan bir lanet yüzünden ailedeki her bir birey, olağan dışı şekillerde ölüyorlar. Ana karakterimiz Edith ise annesinin de ölümünden sonra, Washington eyaletindeki yıllar önce terk edilmiş olan aile evine dönüş yapıyor ve evi araştırmaya başlıyor. Senaryo boyunca da aile bireylerine ait odaları teker teker gezerek, hem onlar hakkında birçok bilgi ediniyor, hem de başlarına gelenleri öğreniyoruz.

Overcooked

Ghost Town Games stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Overcooked, bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İster tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda, bir mutfakta bulunan şefleri yöneteceksiniz. Belirli bir süre zarfında ve belirli siparişlere göre gerekli malzemelerle yemekleri hazırlamanız gerekecek. Oyunun 13. İngiliz Akademisi Oyun Ödülleri töreninde dört ayrı ödüle aday gösterildiğini ve En İyi İngiliz Oyunu ve En İyi Aile Oyunu ödüllerini kazandığını söylemeden geçmeyelim.