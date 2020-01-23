Bu Ayın Yeni Xbox Game Pass Oyunlarının Listesi ve Tarihleri Netleşti

Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Xbox Game Pass servisine eklenecek olan oyunların bir kısmını duyurmuştu. Ancak tarihleri belirlenmemişti. Yakın bir zaman önce yapılan yeni açıklama ile bugünden itibaren eklenecek olan yeni oyunların tam listesi ve tarihleri duyuruldu.

Ücretli abonelik servisinin aboneleri A Plague Tale: Innocence, Indivisible, GRIS, Sea Salt, Fishing Sim World: Pro Tour ve ScourgeBringer oyunlarını indirebilecekler.

A Plague Tale: Innocence - 23 Ocak 2020 (Xbox One ve PC)

Oyun Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönüyor. 1349 yılında, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yaratmıştır ve karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundadırlar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacaktır.

Indivisible - 23 Ocak 2020 (Xbox One)

Platform oyunu ögeleri barındıran aksiyon-rol yapma oyunu Indivisible, Ajna isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Köyü Ravannanar emrindeki bir ordu tarafından yakıp kül edilen Ajna, bu esnada gizemli bir yetenek kazanıyor. Bu sayede Incarnations adı verilen bireyleri absorbe edebilen Ajna, Ravannanar ile yüzleşmek için bir yolculuğua çıkıyor. Bu yolculuğu sırasında da hem gizemli güç hakkında bilgi edinirken hem de farklı kahramanlar ile tanışıyor ve yeni yetenekler de ediniyor.

GRIS - 23 Ocak 2020 (PC)

GRIS, kendi dünyasında kaybolmuş ve yaşadığı acı dolu deneyimler ile baş etmeye çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor. Senaryo ilerledikçe, karakteriniz duygusal açıdan gelişme kaydedecek ve dünyasını çok daha farklı bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Bununla birlikte, üzerindeki giysisinin bahşettiği yeni beceriler sayesinde keşfe çıkacağınız yeni yollar da ortaya çıkacak.

Sea Salt - 30 Ocak 2020 (Xbox One ve PC)

Sea Salt, aksiyon ve strateji türlerini birleştiren ve kötü tarafta olduğunuz bir oyun. Old God rolündesiniz. Hedefiniz ise emriniz altındaki ordunuzu yöneterek size karşı gelen dini kişiliklerden ve yolunuza çıkan her bir kişiden intikam almak olacak.

Fishing Sim World: Pro Tour - 30 Ocak 2020 (Xbox One)

Özgün bir kariyer modu ile gelen Fishing Sim World: Pro Tour oyununda, profesyonel bir balıkçı olma yolunda ilerliyorsunuz. Scott Martin ve Ali Hamidi dahil olmak üzere dünyadaki en iyi yüz balıkçı ile yarışacağınız oyunda, geliştikçe sporsorluk teklifleri açabiliyor, kariyer kazancı elde edebiliyor ve sosyal medyada takipçi sayınızı artırabiliyorsunuz.

Fishing Sim World: Pro Tour, arkadaşlarınız ile rekabet edeceğiniz özel bir çok oyunculu modun yanı sıra Ayın Olta Balıkçısı unvanını kazanabileceğiniz çevrimiçi turnuvalar da içeriyor.

ScourgeBringer - 30 Ocak 2020 (PC)

Roguelite ögeleri barındıran platform oyunu olan ScourgeBringer oyununda Kyhra isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Bilinmeyen diyarlarda dolaştığınız hikaye boyunca, karakterinizin geçmişinin mührünü koruyan antik makineler ile savaşıyorsunuz.