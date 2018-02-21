Bu Defa Snapchat Instagram’ı Kopyaladı

Şimdiye kadar genellikle Instagram, Snapchat’in bazı özelliklerini kopyalayıp kendi platformuna uyguluyordu. Örneğin Snapchat’in en temel özelliği olan "Anlık Paylaşımlar"ın neredeyse birebir aynısını Instagram’da “Hikayeler” özelliği olarak görmekteyiz. Fakat bu sefer görmeye alıştığımız bu durumun tam tersi gerçekleşti ve Snapchat, anlık paylaşımlarına GIF ekleme özelliğini Instagram'ın "Hikayeler" özelliğinden kopyaladı.

Bilindiği gibi Instagram, geçtiğimiz ay GIPHY ile anlaşarak GIF ekleme özelliğini bünyesine katmıştı. Snapchat de Instagram’ın yolundan gitti ve GIPHY ile anlaşarak GIF ekleme özelliğini kendi platformuna getirdi. Bu özellikle artık GIPHY'nin zengin kütüphanesindeki GIF arşivinden istediğiniz GIF’leri "Snap"lerinize ekleyebilecek ve daha renkli paylaşımlar yapabileceksiniz.

Uygulamaya getirilen bir diğer güncelleme ise Snapchat’te sekmeler özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Sekmeler, Snapchat içerisindeki “Keşfet” ve “Arkadaşlar” sayfalarına getirilecek. Bu sayede kullanıcılar arkadaşlarının hikayelerine, grup sohbetlerine ve profesyonel içerik yaratıcıları için aboneliklere ulaşabilecekler. Snapchat’deki GIF özelliği şu anda kullanılabilir durumda fakat sekmeler özelliği henüz kullanılabilir durumda değil. Sekmeler özelliğinin de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Snapchat, son dönemlerde yaptığı güncellemelerle kullanıcılarını memnun edememişti hatta oldukça tepki çekmişti. Durum o kadar kötüye gitmişti ki kullanıcılar son gelen güncellemelerin geri çekilmesi için 1 milyondan fazla imza bile toplamışlardı. Google Play Store ve benzeri platformlarda da Snapchat ile ilgili olumsuz yorumlar son dönemde artmıştı.

Şirketin CEO’su Evan Spiegel, Snapchat’i daha basit ve daha kullanıcı dostu bir uygulama haline getirmek için çalışacaklarının sözünü geçen yıl vermişti. Yapılan yeni güncellemeler bu söz doğrultusunda Snapchat’in son dönemdeki negatif havasını yıkmak ve uygulamanın eski popülerliğini yakalamasını sağlamak adına atılan adımlar olarak görülüyor. Snapchat bu tür yeniliklerle kullanıcılarının beğenisini tekrardan kazanmak istiyor.