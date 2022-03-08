Bu Devasa Güneş Panelleri Önemli Bir Uzay Yolculuğu için Üretildi

NASA, Psyche uzay aracına bu yıl aynı adı taşıyan uzak bir asteroide yolculukta güç sağlamaya yardımcı olacak devasa güneş panellerini gösterdi.

NASA tarafından paylaşılan bir video, uzay aracının California'daki Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) test işlemleri sırasında bizlere kullanacağı ikiz güneş panellerini gösteriyor.

NASA'dan Önemli Açıklama

Görevin JPL'deki montaj ve test operasyonlarını yöneten Brian Bone "Uzay aracını ilk kez tamamen monte edilmiş olarak görmek büyük bir başarı, fazlasıyla gururluyuz." dedi. "Bu aslında gerçekten en eğlenceli kısım. Her şeyin bir araya geldiğini hissediyor ve görüyoruz." diye ekledi. NASA, uzay aracının beş panelli, çapraz şekillere sahip güneş panellerinin şimdiye kadar JPL'de kurulan en büyük güneş panelleri olduğunu söyledi.

Uzay Aracının Seyahati Ne Kadar Sürecek?

Ağustos ayında Kennedy Uzay Merkezi'nden başlaması beklenen görev sırasında devasa paneller, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra tamamen konuşlanacak ve bu süreç sadece sekiz dakika sürecek. Paneller tamamen açıkken Psyche uzay aracının metal açısından zengin Psyche asteroidine 1,5 milyar mil (2,4 milyar kilometre) seyahat etmesi yaklaşık üç buçuk yıl sürecek.