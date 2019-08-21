Bu Elmaslar Yerin 400 Kilometre Derininden Geldi

Uzun bir süredir insanlığın ve Dünyanın başlangıcı ile ilgili ciddi araştırmalar gerçekleştiriliyor. Her ne kadar bu tür araştırmalar hızla yapılsa bile yerin çok fazla derinine inme imkanımız bulunmuyor. Garip bir şekilde doğa, bunu bizim yerimize gerçekleştiriyor.

Brezilya'nın Juina bölgesinde uluslararası bir araştırma ekibi yerin 400 kilometre altında oluştuğu tahmin edilen elmaslar buldu. Volkanik bir patlama sonucunda ise elmaslar yüzeye kadar gelme imkanı buldular. Science dergisinde paylaşılan araştırmalar, önemli bulgular içeriyor.

Yerin altında 4,5 milyar yıldır hareketsiz duruyor

Elbette elmasların tek özelliği yerin 400 kilometre altından gelmesi değil. Aynı zamanda yaklaşık olarak 4,5 milyar yıldan beri yerin altında hareketsiz olarak durması da önemli bir etken.

Avustralya ulusal üniversitesi'nden Lynton Jaques ise bu elmasların Dünyanın oluşumundan bazı orijinal materyaller görülmesine izin verdiğini ifade etti. Böylece açıklanamayan birçok konu ortaya çıkmış olacak. Elmasların etrafında oluşan koruma kapsülleri sayesinde hiçbir zarar görmedikleri de araştırmacılar tarafından ifade edildi.

Bu araştırmanın bulguları 23 Ağustos'ta İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek bir jeokimya konferansında tanıtılacak. Peki sizce de bu elmaslar gerçekten Dünyanın oluşumu ile ilgili önemli veriler sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.