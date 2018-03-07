Bu Fotoğrafları Instagram'a Sakın Yüklemeyin

Dünyanın en çok kullanılan sosyal mecralarından olan Instagram'da hep yeni bir akım çıkıyor ve kullanıcılar da bu akımlardan geri kalmak istemiyorlar. Ancak The Sun'ın belirttiğine göre zamanla klişeleşmiş selfieler karşı tarafı etkilemiyor, hatta fotoğrafın olumsuz tepki almasına neden oluyor.

Yabancı bir turizm markası tarafından ortaya atılan raporda Instagram'ın en itici gelen görsellerinin tatilde paylaşılan ve manzara odaklı selfieler olduğu belirtildi. Genellikle tatil selfielerinde yer alan deniz, kum ve bacak üçlüsü kullanıcıların tepki göstermesine sebep oluyorken bunlardan bıkan insanların oranı da yüzde 34 seviyesinde.

Tatil selfielerinden sonra en itici bulunan ikinci fotoğraf türünün yatarken bacakların görüneceği şekilde çekilen fotoğrafların olduğu ifade edildi. Yüzde 22 civarında kullanıcı tarafından beğenilmeyen bu fotoğraflar, listede ikinci sırada yer aldı.

Haberim Yokmuş Gibi Çek'e Dur Denilmeli

Araştırmanın sonucunda ortaya konulan veriler dahilinde en az sevilen üçüncü fotoğraf tarzı ise, 'haberim yokmuş gibi çek' oldu. Genellikle başka bir tarafa bakılarak çekilen bu fotoğrafların etkisinin artık çok azaldığı dile getirildi. Ayrıca listenin devamında ise tarihi ortamlarda verilen gereksiz pozlar, öpüşen çiftler ve zıplayarak havada çekilen fotoğraflar yer aldı.

Peki siz Instagram'da hangi fotoğrafları görmekten rahatsızlık duyuyorsunuz?