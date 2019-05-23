Bu Fotoğraftaki Bir Model Aslında Gerçek Değil

Artırılmış gerçeklik artık teknoloji dünyasının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi konumunda. Özellikle Japon şirketlerinin büyük önem verdiği virtual reality sayesinde insan kadar gerçekci bir sanal model yaratıldı. İşte Instagram'ın yeni sanal mankeni Imma.

Çeşitli oyun ve filmler için daha fazla ilgi toplamak için çalışan bir CGI firması olan ModelingCafe tüm dünyanın ağzını açık bırakmayı başardı. Instagram'ın yeni modeli olan Imma, pembe boyalı saçları üzerinde koyu kökler de dahil olmak üzere tüm yüz detaylarıyla kendisini insandan ayırmayı imkansız kılıyor.

Gerçek Modellerle Fotoğraf Çekti, Hatta Röportaj Bile Verdi

Mayben ve Aria isimli iki modelle birlikte fotoğrafta yer alan Imma karakteri aslında gerçek değil. Yalnızca farklı açılardan çekilen görüntülerle birlikte arttırılmış gerçeklik kullanan ModelingCafe uzmanları, aynı zamanda Imma adına bir röportaj vermeyi de ihmal etmedi. Röportajda gerçek bir modele soruyormuş gibi davranan dergi çalışanları sanal sınırların ne kadar ileri gidebileceğini görmek istedi.

ModellingCafe artırılmış gerçekliği bir adım daha ileri götürmek istiyor ve sonunda Imma'nın onu gerçek bir kişiden ayırt edilemez kılacak ultra gerçekçi animasyonlar yaratmayı planlıyor. Ayrıca Imma'nın yaratıcıları, bu karakter için bir yapay zeka hazırlamak ve Imma'nın kendi cümlelerini kurmasını istiyorlar. Peki ya siz sanal model Imma'yı nasıl buldunuz?